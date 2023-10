I gardesani in crisi. La Feralpi di Zaffaroni parte male. Stessi errori e tre gol dalla Reggiana

SALÒ (Brescia)

Parte con una secca sconfitta con la Reggiana l’avventura di mister Zaffaroni sulla panchina della FeralpiSalò. Un errore dopo soli 8’, che offre al guizzante Antiste lo spazio per battere a rete, mette immediatamente in salita la prova dei gardesani, che non riescono a far vedere la "scossa" che solitamente accompagna il cambio di guida tecnica. Poca incisiva in avanti e facilmente perforabile in difesa, la formazione verdeblù non trova la forza per riaprire una contesa che gli emiliani ipotecano già sul finire del primo tempo (43’), quando Cigarini trasforma il raddoppio che infligge un durissimo colpo alle speranze di rimonta della FeralpiSalò.

I gardesani tornano in campo decisi a cambiare passo nella ripresa, ma dopo una traversa colpita da Compagnon al 7’, incassano il gol del definitivo 3-0 con Pieragnolo che può appoggiare in rete una conclusione del solito Antiste respinta da Pizzignacco. È la rete che sancisce la nuova sconfitta per una Feralpisalò che è costretta a guardare avanti con preoccupazione sempre crescente.