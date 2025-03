I giallorossi a Isernia

Domenico Farrocco, tecnico dell’Isernia che domenica ospiterà la Recanatese: vi davano morti e sepolti appena 10 giorni fa invece, con l’exploit di Ascoli, avete dimostrato di essere vivi e vegeti.

"È stata una prova coraggiosa, gagliarda ed abbiamo dimostrato di essere una squadra viva che vuole giocarsela sino alla fine. Ora dobbiamo dare continuità al risultato che altrimenti rischia di restare solo un episodio fine a se stesso".

Troverete una Recanatese molto cambiata, rispetto all’andata dove avete conquistato un rocambolesco ed insperato pareggio.

"Molto cambiata e migliorata. Con l’arrivo di Bilò e nonostante la partenza di Sbaffo, con i ritocchi giusti, la posso considerare, come valori tecnici, una compagine di alta classifica. Grande rispetto nei confronti dei giallorossi e siamo consapevoli che dovremo quantomeno ripetere la gara contro l’Atletico"

Cosa temete in particolare?

"Alfieri è un giocatore che mi piace molto: ha un ottimo sinistro e grandi qualità. Giandonato ha fatto sempre la serie C, Bellusci, forse, merita altre platee ma, complessivamente, è il reparto offensivo che rappresenta il loro punto di forza"

Quanto a voi che spiegazione si può dare alla lunghissima serie di 19 partite senza vittorie?

"Difficile da rispondere: abbiamo cambiato parecchio, sono andati via giocatori fondamentali e forse c’è stato qualche acquisto non del tutto azzeccato. Entri poi in una spirale dalla quale è difficilissimo uscire".

Siete penultimi a 25 punti, meno quattro dalla Civitanovese e dai playout.

"L’obiettivo, al momento è quello, poi vedremo se si riuscirà a fare qualcosa in più. Considerato il livello del campionato ed il fatto che non ci sono squadre materasso occorre ragionare di partita in partita".

L’ambiente come sta reagendo al vostro difficile momento?

"Inevitabilmente è depresso ed in parte anche ostile. Sta a noi riaccendere l’entusiasmo della gente".

Infine quale potrebbe essere la chiave della gara?

"Credo che limitare il loro attacco ed i loro giocatori più talentuosi siano per noi le condizioni essenziali per ottenere un risultato positivo".