I giallorossi. Ecco il derby, prima tappa della stagione

Finito, o quasi, il tempo delle chiacchiere, è il momento del via ufficiale della stagione con una competizione storicamente indigesta per la Recanatese come la Coppa Italia. Rarissime, di recente, le soddisfazioni, basti pensare all’1-3 subito l’anno scorso dall’Ancona, seppur con una squadra infarcita di ragazzini ed anche in C le cose non andavano meglio e chi ha buona memoria ricorderà la rocambolesca eliminazione ai calci di rigore con la Vis Pesaro dopo la rete di Longobardi al 90’ che sembrava aver spalancato le porte alla qualificazione ed ancora prima il ko subito a Gubbio con una memorabile legnata di Sbaffo allo scadere terminata sulla traversa.

Diciamocela tutta: si tratta di un trofeo che lascia il tempo che trova, almeno nei primi turni, nessuno ha davvero voglia di dannarsi l’anima. Tuttavia sono tutti consapevoli del fatto che si tratta di un attendibilissimo test nel percorso che porterà alla data fatidica del 7 settembre. Per quanto riguarda la Recanatese quello che si è visto sinora non consente di trarre alcun tipo di conclusioni: si è notata distintamente l’impronta che sta cercando di dare Savini, l’intesa, come naturale in questi periodi, è da perfezionare e soprattutto è lampante il fatto che l’organico di base non è neanche male, ma i rinforzi servono come il pane, almeno se, ragionevolmente, si vuole disputare una stagione senza troppi patemi.

Altro enorme motivo di interesse è chiaramente il derby con la Maceratese che manca da poco più di 10 anni, un’eternità, salvo interlocutorie amichevoli estive. L’ultimo precedente è dell’aprile 2015 con la vittoria dei biancorossi all’Helvia Recina con gol di D’Antoni in zona Cesarini mentre all’andata, al "Tubaldi" finì in parità (reti dell’indemoniato Kouko, ora all’Ancona, e Garcia su punizione con un siluro di Marolda che meritava miglior sorte). Altri tempi, con Amaolo e Magi in panchina e protagonisti comunque mai dimenticati. Sfida particolare per molti: sicuramente per Possanzini, con un’esperienza poco fortunata sulla panchina leopardiana nel 2016 ed anche per la nutrita componente civitanovese che, sappiamo, ci tiene in modo particolare.

Tra i padroni di casa sicuro assente Lovotti squalificato, fiducia, nell’undici titolare, a Pierfederici ed out anche i vari Moruzzi, Fioravanti e Beruschi alla prese con acciacchi di diversa entità. Gara ad eliminazione diretta con calci di rigore immediati in caso di parità al termine dei minuti regolamentari. La vincente si troverà di fronte l’Atletico Ascoli.

Probabile formazione: Zagaglia, Giusti, Bellusci, Cocino, Mordini; Domizi, Paoltroni; Re, D’Angelo, Di Francesco; Pierfederici.