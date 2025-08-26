I giallorossi. Il dt Cianni pronto a fare acquisti

Sabato sera, al termine di quella specie di Caporetto che è stata la gara di Coppa con la Maceratese, se ne sono sentite tante con un’equa distribuzione tra la percentuale di tifosi delusi e quelli invece pesantemente incavolati. C’è stato anche chi ha tirato fuori un precedente beneaugurante ossia il clamoroso 0-4 subito in casa dal Tolentino nella prima giornata del Campionato 2021-22 che fu il prologo ad una stagione che definire trionfale sarebbe oltremodo riduttivo. D’altronde, quando si esce con le ossa rotte da un match, ci si attacca a tutto per riacquistare fiducia ed in particolare alla cabala calcistica che, per molti, è una cosa seria. Per il resto occorre valutare con cautela e raziocinio ma anche con decisione quanto si è visto in campo e questo è un compito diverso che spetta allo staff tecnico e dirigenziale. Guai a fasciarsi la testa, ma peggio sarebbe non cogliere quei segnali mandati, inequivocabilmente, dal campo.

Nel frattempo, chiaramente, sfruttando le due settimane "piene" che ci separano dall’inizio del campionato, il compito dell’allenatore Savini e della truppa è quello di lavorare perché d’altronde che c’era da soffrire lo si sapeva il 28 luglio, giorno del raduno ed a maggior ragione, lo si sa ora che siamo a fine agosto. I rinforzi servono come il pane e debbono essere di esperienza, di qualità e di peso e debbono riguardare tutti i reparti. Ovviamente in primis la difesa perché incassare 4 gol alla prima uscita di Coppa non può non destare una forte preoccupazione. Si sono viste cose raccapriccianti, la mazzata morale di andare sotto 0-2 dopo appena 12 minuti ha influito, e non poco, ma crediamo anche che la squadra è sembrata troppo brutta per essere vera e su certi aspetti, approfondendoli come di dovere, non si può non migliorare. Il dt Cianni è "attivamente" alla finestra attendendo il nulla-osta della società per operare con i dovuti acquisti. I discorsi, si dice, sono ben avviati da almeno una ventina di giorni ed il passaggio forse decisivo sarà il termine per i tesseramenti previsto per i professionisti, fissato alle 20 di lunedì primo settembre. Trascorso quel termine è facile prevedere che, magicamente, molte trattative, d’incanto, possano finalmente sbloccarsi. A patto che…si abbiano le risorse per sedersi ai tavoli giusti, con gli argomenti giusti ed in questo caso l’ultima parola, come sempre e più di sempre, spetterà ai soci.