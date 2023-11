I giovani di mister Dottori sciupano molte palle-gol. Che beffa per la Primavera 4: ko all’ultimo minuto a Messina

Sicilia ancora una volta amara per la Primavera 4 della Recanatese e la gara di ieri a Messina assomiglia molto a quella persa a Catania il 3 novembre. I baby giallorossi sciupano una piramidale palla-gol nella prima frazione di gara, il portiere Tiberi è del tutto inoperoso, nella ripresa altre occasioni non sfruttate poi, all’89’, la beffa propiziata da una ripartenza e che si concretizza con la rete di Samuele Alessandra che fissa il risultato finale sull’1-0 per i locali. "Un film già visto purtroppo, è il commento del tecnico Gianluca Dottori – perché la sintesi è proprio quella che non finalizziamo quanto riusciamo a creare". Un aspetto non facilmente allenabile ma sul quale occorrerà lavorare sodo per evitare di ingoiare bocconi amari del genere. L’attuale quinto posto è l’inevitabile conseguenza in classifica.