I Giovanissimi del Signa vincono il campionato e accedono ai Regionali

I Giovanissimi provinciali del Signa, soprannominati i ‘Canarini’ per il colore delle maglie, vincono il campionato e volano ai Regionali. Un successo che i ragazzi di mister Fabio Cillo, coadiuvato dal preparatore Leonardo Novi, hanno saputo conquistare con la determinazione e bravura che ha contraddistinto, partita dopo partita, il loro percorso in questa stagione. Al termine del campionato Signa e Casellina erano a pari punti in testa al girone A a quota 76 (su 84 a disposizione) ed è stato decisivo lo spareggio che il Signa ha vinto 5-4 dopo i calci di rigore, i tempi regolamentari erano terminati 1-1.

In campo Signa e Casellina, nello spareggio, hanno dato spettacolo e rappresentano il top del girone A: il Signa 1914 è il miglior attacco e il Casellina la miglior difesa. L’avvio era equilibrato, ma il Signa è stato abile a passare in vantaggio con Padure. Gli avversari non perdono fiducia, bastano pochi minuti e trovano il pareggio con Kaja. Il Signa col passare dei minuti aumenta la manovra offensiva del suo attacco con vigore, la difesa avversaria controlla e nessuno sfrutta al meglio le occasioni capitate. Il risultato non si sblocca, l’emozione è palpabile nei ventidue in campo. Arriva il triplice fischio che manda le squadre alla lotteria dei calci di rigore.

Inizia dagli 11 metri il Casellina che sbaglia dal dischetto con Kaja; palla a Rossi del Signa ma il tiro viene intercettato dal portiere; poi si prosegue con un botta e risposta e conclusioni che vanno a segno; si arriva al quinto e decisivo rigore del Casellina con Genovese sul dischetto, ma calcia lontano dai pali; si prepara a calciare Giulio Ballerini del Signa e il suo tiro entra in porta e per i Canarini è festa grande. Il Signa vanta i due capocannonieri del girone: Lombardi 46 reti, Mangozza 45, soprannominati i gemelli del gol, insieme a una squadra di grande valore, con ottime individualità e ben diretta da mister Cillo.

Francesco Querusti