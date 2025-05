I Giovanissimi della Robur vincono il titolo provinciale a Macerata

I Giovanissimi della Robur hanno conquistato il titolo provinciale vincendo 3-1 la Salesiana Vigor allo stadio della Vittoria di Macerata. La partita dei ragazzi allenati da Nicholas Staffolani e Jacopo Donati è stata ben interpretata. Ha aperto le marcature Tiago Carias Rosa che su punizione ha mandato il pallone all’incrocio dei pali e prima della fine del primo tempo c’è stato il raddoppio di Marco Vecchi. Nella ripresa è stato Diego Romagnoli ad avere firmato il gol del 3-0 con un bel colpo di testa su corner battuto da Tommaso Morresi. La Salesiana Vigor non si è data per vinta e ha accorciato le distanze a metà del secondo tempo, ma i bianconeri non si sono fatti prendere dalla paura e hanno conservato il 3-1 fino al triplice fischio. I Giovanissimi della Robur sono campioni Provinciali per la stagione 2024-2025. La rosa della Pgs Robur Macerata: Luca Artesi, Andrea Piangiarelli, Filippo Paparelli, Francesco Cipriani, Diego Romagnoli, Edoardo Simoncini, Martino Mazzetti, Leonardo Malatini, Giulio Sani, Alex Grilli Stoev, Daniele Kavaja, Gregorio Carnevali, Ludovico Santori, Tommaso Morresi, Zakaria Chahboune, Tiago Carias, Leonardo Salvucci, Marco Vecchi, Gioele Cicarilli, Federico Cetraro, James Obude, Bryan Mbieti, Manfredi Muzzupappa, Pierandrea Buongarzone, Blessed Onyeadiri, Mattia Massanelli, Mattia Renzi. La squadra è allenata da Nicholas Staffolani con Jacopo Donati collaboratore tecnico; dirigenti accompagnatori Filippo Sani e Simone Mazzetti.