I giramondo del pallone. Il tecnico milanese Davide Corti vola negli States. Guiderà il New York Cosmos nella USL League One

Una nuova avventura calcistica al di là dell’Oceano, per aggiungersi al lungo elenco degli emigranti del pallone italiani. Davide Corti, ex tecnico del Milan Femminile, torna negli Stati Uniti chiamato dal New York Cosmos: "E’ stato nominato Corti, esperto e versatile allenatore milanese, come nono tecnico nella storia del club e il primo dell’era della USL League One - si legge nel comunicato -. Corti, 53 anni, ha firmato un contratto pluriennale e inizierà immediatamente i suoi incarichi, rispondendo al direttore sportivo del Cosmos, Giuseppe Rossi. L’ex difensore professionista ha allenato più di recente l’AC Milan e la Sampdoria nella massima serie femminile italiana, la Serie A Femminile. In precedenza, ha trascorso una dozzina d’anni nell’AC Milan come direttore tecnico giovanile, allenatore e scout, per poi passare altri quattro anni nei club giovanili del New Jersey, la Cedar Stars Academy (CSA) e il New Jersey Rush SC".

Corti possiede la licenza UEFA A e un Master in psicologia dello sport dell’Università Cattolica di Milano. Parla italiano, inglese e spagnolo. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Davide nella nostra squadra - ha dichiarato Rossi -. Corti porta con sé una vasta esperienza come allenatore, avendo lavorato nel prestigioso settore giovanile dell’AC Milan, così come nello sviluppo giovanile nel New Jersey. Unita alla sua impressionante carriera da giocatore, Davide offre una prospettiva unica che si allinea perfettamente con ciò che stiamo costruendo qui al Cosmos". Al.St.