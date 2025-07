I gironi di Promozione sono un rebus da risolvere. Pietrasanta e Forte quali avversarie avranno?

Se il mercato è tema di piena attualità, è ancora presto per i gironi. Ma mentre pare piuttosto indirizzata e logica quella che sarà la composizione dei due gironi di Eccellenza in Toscana... assai più complicata sarà quella di Promozione, proprio a livello geografico. Inserendo in categoria le 6 retrocesse dall’Eccellenza (Cuoiopelli, Mobilieri Ponsacco, Ponte Buggianese, Foiano, Fortis Juventus e Sinalunghese) e aggiungendo le 8 salite dalla Prima categoria (le 6 vincenti Montignoso, Orbetello, Settimello, Castiglioncello, Reggello e Acquaviva più le 2 provenienti dagli spareggi Jolo e Barberino Tavarnelle) e togliendo le promosse in Eccellenza e le retrocesse in Prima categoria... dovrà giocoforza cambiare un po’ “la geografia dei gironi“, specialmente nel girone A dove militano le nostre due versiliesi Pietrasanta e Forte dei Marmi. Da questo girone infatti sono salite in Eccellenza Real Cerretese e San Giuliano (cui potrebbe presto aggiungersi la Larcianese... se il Follonica Gavorrano verrà ripescato dall’Eccellenza alla D) ed in più è uscita la Pontremolese che non si è iscritta (ed una simile sorte potrebbe riguardare anche il Montecatini). Sarà una bella gatta da pelare per il Comitato Regionale Toscana e per Paolo Mangini.