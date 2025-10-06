I granata flirtano con i tre punti ma è solo 1-1. Pontedera ripreso nel secondo tempo

GUBBIO

1

PONTEDERA

1

GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di

Bitonto; Zallu (27’ st Niang), Carraro, Rosaia (1’ st Spina), Tentardini (43’ st Podda); Saber (37’ st Djankpata); Tommasini, La Mantia (27’ st Ghirardello). A disp: Krapikas, Tomasella, Baroncelli, Fazzi, Minta, Conti. All. Di Carlo

PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Corradini, Pretato, Vona; Bassanini (39’ st Polizzi), Manfredonia, Ladinetti, Perretta; Scaccabarozzi; Vitali, Ianesi (21’ st Nabian). A disp: Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Faggi, Paolieri, Pietrelli, Tempre, Coviello, Andolfi, Beghetto, Battimelli. All. Menichini

Arbitro: Aldi di Lanciano

Marcatori: 40’ pt aut. Zallu; 27’ st Carraro

Note: spettatori 980; ammoniti Vona, Corradini, Bruscagin, Ladinetti, Pretato, Perretta; angoli 7 a 3

Gubbio - Da Gubbio è arrivato un solo punto, ma dietro questo 1-1 c’è il miglior Pontedera della stagione. E per il modo in cui hanno interpretato la gara, i granata avrebbero meritato anche il successo, accarezzato, del resto, fino a oltre metà ripresa. Come aveva fatto contro il Forlì, Menichini ha sacrificato un under, schierando così per la seconda volta 4 giovani anziché 5, ma tatticamente ha varato un inedito 3-4-1-2, che oltre a consentirgli di mettersi a specchio come i locali, gli ha permesso di rinunciare al centravanti classico e cercare di non dare riferimenti ai difensori umbri con i mobili e brevilinei Ianesi e Vitali. Entrambi fermati dal FVS nel primo tempo, giocato a ritmi veloci. L’ex Picerno dopo 5’ si è preso un pestone di Saber nell’area locale che ha portato Menichini a giocarsi la prima delle due card, ma al monitor il direttore di gara non ha rilevato irregolarità nell’intervento. L’ex Milan Futuro invece alla mezzora aveva scaricato in porta di sinistro una lunga punizione di Ladinetti, bissando così la rete dell’anno scorso, che l’arbitro aveva convalidato. Ma stavolta a spendere la card è stato Di Carlo, che ha avuto ragione perché il controllo del numero 11 granata era avvento col braccio. In mezzo c’era stata una girata dell’ex Tommasini, fuori di poco, a impensierire Biagini, ma poi era stato il Pontedera a prepararsi il vantaggio. Al 39’ Vona di testa aveva spedito di poco alto un angolo di Ladinetti, e un minuto più tardi il difensore, sempre di testa, e sempre su imbeccata di Ladinetti, ha favorito l’autorete di Zallu in disimpegno. E’ stato il primo gol segnato dalla squadra di Menichini nei primi 45’. Al rientro in campo l’inserimento di Spina e il passaggio al 3-4-3 hanno fatto capire le intenzioni offensive del Gubbio, che ha iniziato a premere alla ricerca del pari, raggiungendolo al 27’ con una conclusione di Carraro deviata da Pretato. Una seconda card sprecata al 47’ dal Pontedera per un presunto fallo di mano di Signorini in area, ha portato a 8’ di recupero, ma il risultato non è cambiato.

Stefano Lemmi