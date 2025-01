I granata si accaparrano lo scontro salvezza. Ci pensa Ianesi a stordire il Sestri Levante. Vittoria fondamentale in trasferta per il cammino del Pontedera che si avvicina a una zona più tranquilla in classifica

SESTRI LEVANTE 0 PONTEDERA 1

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Guadagno; Podda (44’ st Prtimasso), Pane, Valentini (44’ st Conti), Montebugnoli; Oneto (28’ st Coglino), Fedele, Rosetti; Clemenza (19’ st Furno), Pavanello, Durmush. A disp: Fusco, Brunet, Nenci, Nunziatini, Brugognone. All. Longo.

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli, Perretta; Ladinetti, Guidi; Vitali (27’ st Van Ransbeeck), Scaccabarozzi, Ianesi (43’ st Sala); Italeng (36’ st Corona). A disp: Calvani, Vivoli, Gagliardi, Maggini, Migliardi, Espeche, Pietra. All. Menichini.

Arbitro: Gangi di Enna.

Marcatori: 24’ st Ianesi.

Note: spettatori 621; ammoniti Pane, Scaccabarozzi, Vitali; angoli 3-4.

Vittoria fondamentale per il Pontedera, che si è aggiudicato 1-0 lo scontro-salvezza di Sestri Levante (terzo clean sheet consecutivo e porta immacolata da 289’) tenendosi sopra la zona play out e avvicinando le squadre nella zona più tranquilla della classifica. Nell’ormai consolidato 4-2-3-1 ha subito trovato spazio il neo arrivato Scaccabarozzi (in panchina invece l’altra new entry Migliardi) che Menichini ha piazzato dietro a Italeng, unica novità rispetto a Terni. Ed è stato proprio l’ex Turris ad avere sul destro la prima palla-gol, calciata però sull’esterno della rete. Un minuto prima era stato Clemenza a trovare spazio per il tiro dentro l’area granata, finalizzando di poco a lato uno scambio sulla corsia di destra, lato sul quale i granata hanno più sofferto nei minuti iniziali, anche se nel cuore della frazione è stata una punizione centrale di Fedele "mossa" dal forte vento (a favore dei locali), ad impegnare Tantalocchi nella respinta con i pugni (23’). La squadra di Menichini è cresciuta col trascorrere dei minuti, si è portata con più frequenza dalle parti di Guadagno, mentre la porta granata fino al duplice fischio non ha corso rischi. Quaranta secondi dopo il rientro in campo è toccato a Ladinetti, smarcato a centro area da Ianesi, fallire calciando piano e centralmente la palla del vantaggio, mentre più tardi è stato Ianesi a deviare di poco a lato un traversone di Vitali (19’).

Il Pontedera è tornato a tremare due volte nell’arco di sessanta secondi, ma prima una deviazione di Pretato su tiro di Rosetti è sfilata fuori d’un soffio e sugli sviluppi dell’angolo il sinistro di Durmush ha attraversato pericolosamente tutta l’area per finire sul fondo. Poi ecco la magia: Ianesi lavora una pallone a sinistra, si accentra e dal vertice dell’area lascia partire l’imparabile destro del suo settimo sigillo. A spegnere la reazione del Sestri ci ha pensato Tantalocchi, che ha deviato sopra la traversa un sinistro di Rosetti (38’) e poi il Pontedera ha saputo arginare la manovra avversaria e al 49’ si è visto persino negare il 2-0 quando il sinistro a porta a vuota di Van Ransbeeck è stato deviato di testa da Rosetti, sostituitosi a Guadagno.

Stefano Lemmi