I Leoni ruggiscono e calano il poker. Follonica Gavorrano senza storia

POGGIBONSI (3-5-2): Pacini; Martucci (75’ Bigozzi), Borri, Di Paola; Rocchetti, Bigica (60’ Gistri), Mazzolli (70’ Camilli), Marcucci, Purro (60’ Cecconi); Motti (75’ Cecchi), Vitiello. A disposizione: Di Bonito, Corcione, Barbera, Coriano. Allenatore: Calderini.

FOLLONICA GAVORRANO (4-3-2-1): Filippis; Barlettani, Botrini, Dierna, Ampollini (53’ Mencagli); Lo Sicco, Modic (75’ Pignat), Grifoni (53’ Souare); Nardella (85’ Bellini), Pino (53’ Macrì); Regoli. A disposizione: Marenco, Brunetti, Mauro, Giovannucci. Allenatore: Masi.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta

Marcatori: pt 46’ Motti; st 2’ Motti, 12’ Dierna, 20’ Mazzolli, 28’ Marcucci.

POGGIBONSI – Autenticamente Leoni. Capaci di resistere alle sfuriate della vicecapolista Follonica Gavorrano (superlativo Pacini nel dire no ai tentativi dell’ex compagno di squadra Regoli, che va pure a segno in una acrobazia vanificata dall’offside) e poi in grado di apporre una seria impronta sulla sfida grazie alla doppietta, tra la conclusione del primo tempo e l’avvio della ripresa, di un ispiratissimo Motti. Fino a annullare le speranze di rimonta degli ospiti – che nel frattempo avevano accorciato le distanze con Dierna – in virtù di un calcio di punizione d’autore ad opera di Mazzolli. A Marcucci, poi, l’onore del poker. Un verdetto con ampio margine al cospetto della formazione più ermetica del girone: un dato che impreziosisce la prestazione del team di Stefano Calderini, abile a mettere in difficoltà gli avversari grazie al contributo del tandem di attaccanti veloci Motti-Vitiello.

Al resto hanno provveduto la retroguardia imperniata su Borri con Martucci e Di Paola e una mediana che ha ritrovato Bigica dall’inizio e che ha avuto nella generosità di Rocchetti sulla corsia destra la carta in più da giocare nel momento in cui il verdetto era in bilico. Una prova di valore per un Poggibonsi che comunque, dalla sua quota 43, deve ancora ottenere la certezza aritmetica della permanenza in categoria. Incessante il sostegno della gradinata nei confronti dei colori, in una domenica dalle forti emozioni per il popolo dei Leoni. In tribuna, a seguire il confronto, l’allenatore dell’Arezzo Paolo Indiani e i suoi collaboratori dello staff, loro stessi dai trascorsi in viale Marconi, Riccardo Di Pisello e Lorenzo Nannizzi.

Paolo Bartalini