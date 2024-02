I Leoni tarpano le ali dell’Aquila Montevarchi. Tre punti preziosi: decisivo il gol di Vitiello

POGGIBONSI

1

MONTEVARCHI

0

POGGIBONSI (3-5-1-1): Pacini; Martucci (65’ Barbera), Borri, Di Paola; Rocchetti, Marcucci (90’ Coriano), Mazzolli, Gistri (65’ Cecchi), Purro (58’ Cecconi); Camilli; Vitiello (77’ Motti). Allenatore: Calderini.

MONTEVARCHI (4-4-1-1): Bianchi; Stefoni, Francalanci, Cellai, Quaresima (59’ Ciofi) Lischi, Conti (75’ Boiga), Muscas, Borgarello (65’ Pardera); Rufini (85’ Keqi); Priore. Allenatore: Beoni.

Arbitro: Pazzarelli di Macerata.

Reti: 54’ Vitiello.

POGGIBONSI – Ritrova il successo il Poggibonsi grazie alla firma di Vitiello nei minuti iniziali della ripresa. Un gol che permette al team di Stefano Calderini di riscattarsi dalla sconfitta di Forte dei Marmi e di ricominciare a marciare in ottica salvezza. Non ha dato esiti favorevoli l’esordio alla guida del Montevarchi di Loris Beoni (atteso da un curioso match in famiglia con il figlio Michele, vice di Calderini nel Poggibonsi), ma gli Aquilotti posseggono le potenzialità per risalire in una posizione meno complicata della graduatoria. Si comincia con i piccoli atleti della Virtus Biancoazzurra ad accompagnare al centro del rettangolo i giallorossi. Tutto nella domenica del ricordo, a un anno dalla scomparsa di Uliano Vettori. Mezzo secolo fa divenne mister del Montevarchi nella serie C, dopo 4 anni sulla panchina dei Leoni tra Promozione e D.

Senza reti il primo tempo, non privo di occasioni su entrambi i fronti. Tra gli ospiti è Rufini il più intraprendente, dal calcio piazzato e non solo, mentre per i padroni di casa il capitano Camilli, nel ruolo di trequartista ma in realtà uomo ovunque del Poggibonsi, arriva alla conclusione e funge da uomo assist per Vitiello, che alla mezz’ora impegna il giovanissimo Bianchi. La ripresa si apre con un Poggibonsi più vivace e al 9’ il pallone raccolto da Vitiello sfocia nella conclusione vincente da fuori area. Non si fa attendere la reazione del Montevarchi, che con Rufini chiama dalla distanza all’intervento un attento Pacini al 29’. Motti, appena entrato, ha sui piedi il pallone del raddoppio per il Poggibonsi: sceglie la soluzione personale e calcia a lato al 43’ fornendo ai sostenitori l’illusione del raddoppio.

Paolo Bartalini