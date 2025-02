I migliori di Eccellenza. Polo trascina in alto la Rondinella

Al comando c’è una sola squadra: lo Scandicci. La capolista di Mirko Taccola incamera la 7ª vittoria di fila e vola in fuga, grazie anche alle battute d’arresto delle sue rivali Colligiana e Castiglionese. Stavolta supera la Fortis con le buone prove di Dodaro (difensore), Caggianese (attaccante), Gasparini e Poli (centrocampisti) e del solito bomber Del Pela (salito a 13 reti). Nella Fortis bene Donatini e Serotti (centrocampisti), Paterno (difensore) e il baby Raimondi (2006) che ha mostrato buone qualità. La Rondinella graffia sul campo della Castiglionese con un successo del collettivo che il tecnico Tronconi sta plasmando bene. Bencini, Noviello e il centrocampista Piras, più l’attaccante Polo (già 10 le reti), questi trascinatori fanno risalire le quotazioni della Rondine. Anche il Grassina brinda. La squadra di Cellini in rimonta supera il Foiano, con Simoni (attaccante) Alfarano e Mazzanti (centrocampisti) e Chiti (difensori) e punta dritto verso la zona play off. L’Affrico non passa contro un Asta che ha frenato con intelligenza gli slanci degli attaccanti di Villagatti: Papini, Tacconi, Russo. In oltre, buone prestazioni del difensore Longo e del portiere Burzagli. Anche nel derby fra Lastrigiana e Signa non ci sono stati vincitori. Spartizione dei punti e di elogi per Nencini (difensore), Del Colle (centrocampista) e Romei (salito a 7 retei). Nel Signa, Dallai a centrocampo e in attacco Tempesti (11 gol). Bene anche il Lanciotto che fuori casa raccoglie sempre più punti. Elogi per il giovane Tanini attaccante, il difensore Gonfiantini. L’Antella è stata sfortunata. Stava per accarezzare il successo esterno andato in fumo nei tre minuti di recupero. Papalini e Fratini a centrocampo, il debuttante Baggiani (difensore), molto bravi.

Infine nel girone A, la Sestese che con un punto esterno sale al 2° posto, ma poteva raccogliere di più se fossero stati concessi almeno uno dei due falli da rigore. Bene il solito trascinatore Berti (attaccante) Biondi (difensore), Dianda (centrocampista), più il dinamico attaccante Manganiello.

Giovanni Puleri