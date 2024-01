I minerari di Masi contro la Pianese. E’ il big-match della giornata

Il match che si gioca oggi alle 14,30 allo stadio comunale di Piancastagnaio sarà di quelli da non perdere, tra le due seconde a pari merito. Pianese contro Follonica Gavorrano. Stando alla classifica, si tratta della gara di cartello del girone E di serie D, in un turno che comprende anche la sfida tra Grosseto e Livorno, mentre la capolista Seravezza Pozzi sarà impegnata nella difficile trasferta in casa del San Donato Tavarnelle. Insomma, una giornata importante che può già dire molto sul prosieguo della stagione, mettendo in palio punti pesanti tra le squadre in lizza per le prime posizioni. Sarà la gara degli ex, oltre che per il dg Vagaggini, anche per il capitano Emilio Dierna, per Giulio Grifoni, Mihael Modic e Matteo Pecchia, così come del fisioterapista Simone Bicocchi. Dall’altra parte gli ex Gavorrano Luca Lulli e Mattia Alagia. E il tecnico biancorossoblù Marco Masi – che ha allenato la Pianese per tre stagioni dal 2017 al 2020, con la vittoria del campionato di Serie D e una stagione disputata in Serie C – predica calma e attenzione per una sfida che si preannuncia molto difficile. "Credo che ogni partita sia importante perché ci sono sempre i tre punti in palio – sottolinea Masi –. Non ricordo un campionato equilibrato come questo, sappiamo che quella di domenica sarà una partita difficile e ci prepariamo al meglio, poi vedremo cosa riusciremo a fare".