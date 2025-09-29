I Mobilieri avanti tutta. Espugnata Ginestra

GINESTRA FIORENTINA

1

MOBILIERI PONSACCO

2

GINESTRA FIORENTINA: Cereda, Chiani, Parrino, Casella, Mannini G. Taddei, Mazzanti,Potogu, De Tellis, Mazzuoli, Bagni A. A disp.: Hila, Maggiorelli,Lombardi, Olivieri,Olivieri,Rizzo, Cultrona, Marino.Marchiani All.: Rizzo.

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani, Papini, Marinari Aliotta, Mancini, Marrocco, Niccolai, Taraj, Ficarra, Sciapi. A disp.: Colucci, Giusti, Pisani, Bicchierini, Puccini, Stefanini, Kaplani, Bracci, Rigirozzo. All. Polzella.

Arbitro: Norci di Arezzo (Peloni-Adir Mohamed).

Marcatori: 9’ pt Taraj, 28’ pt De Tellis, 36’ st Sciapi.

Allo stadio Comunale di Ginestra Fiorentina di Lastra a Signa i rossoblù di Polzella hanno affrontato per la prima volta nella loro storia calcistica i biancorossi che hanno riconfermato mister Rizzo ed un solido gruppo migliorandolo con l’arrivo degli attaccanti De Tellis (’95) e Bendo (’91). Il mister ponsacchino mantiene fermo l’assioma "squadra che vince non si cambia" compreso il modulo con le due punte Sciapi e Taraj a cercare soluzioni. Appena il tempo di prendere le misure e i Mobilieri scattano con Marrocco che al 7’ coglie in contropiede gli ospiti, ricama dalla destra per Taraj che firma il contrassegno per i Mobilieri 0-1. La Ginestra è squadra veloce e pericolosa e la reazione dei padroni di casa non si fa attendere e al 31’ arriva il pareggio di De Tellis agevolato da una vistosa indecisione della difesa rossoblù. Polzella richiama all’attenzione i suoi e alla concretezza e al 37’ questa volta è Niccolai da sinistra a pennellare sul palo lungo trovando all’appuntamento Sciapi che di testa non perdona. La seconda frazione ha visto sempre una prevalenza nel gioco dei Mobilieri.

Luciano Lombardi