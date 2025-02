I Mobilieri ritrovano la vittoria e il sorriso

Mobilieri Ponsacco 1

Ponte Buggianese 0

MOBILIERI: Lampignano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi (35’st Pini), Borselli, Andreotti (44’st Fisher), Regoli (21’st Rinaldi), Marrocco. All. Tocchini

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Prati (25’st Sali), Lucaccini, Palmese, Chelini, Kadipani (34’st Gargani), Martinelli, Birindelli (34’ st Asara), Granucci, Provinzano, Fartini. All. Vettori.

Arbitro: Marchi di Siena (Scellato-Pappalardo)

Marcatori: 16’st Ancellotti r.

Note: Amm. Prati, Kapisani, Palmese.

PONSACCO - Tornano alla vittoria i Mobilieri superando una rivale invischiata nella zona retrocessione, o perlomeno a cercare il miglior piazzamento ai play out. L’esiguo vantaggio va stretto alla squadra di Tocchini per le occasioni avute e per la prontezza del portiere Rizzato, I tre punti conquistati al Comunale mancavano dalla settima giornata contro la Cuoiopelli, formazione che i rossoblu incontreranno domenica prossima. Era ipotizzabile che sarebbe stata battaglia e per la pattuglia Ponsacchina era una chance da non fallire. La determinazione ha premiato i padroni di casa che hanno dato sempre l’impressione di poter segnare, anche nella prima frazione con le incursioni di Andreotti e Marrocco, e con la traversa ad aiutare Rizzato su colpo di testa di Colombini al 12’, mentre gli ospiti avevano fatto debole tentativo al 37’ con Granucci, e la parità mandava al riposo le squadre. Nella ripresa un Ponsacco accelerato costringeva al ripiegamento affannoso gli ospiti, ed al 16’ Andreotti era atterrato in area da Palmese: Rigore e suspance tra tifosi rossoblu in attesa della battuta, ma Andreotti fulmina Rizzato. La reazione dei bianco-blu non si e fatta attendere ma a tanta energia non fatto seguito altrettanta lucidità favorendo ripartenze rossoblu con sgusciante proiezione del neo acquisto Rinaldi al 32’ alto da buona posizione e sopratutto con Marrocco al 45’ che solo dopo una fuga centra gli addominali di Rizzato.

Luciano Lombardi