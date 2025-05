I numeri dei bianconeri. Addio di Galligani. Si congeda al top dei marcatori

E’ stata una parabola discendente quella di Elia Galligani in bianconero. Se la stagione di Eccellenza, l’ha vissuta da protagonista, tra l’apprezzamento e la vicinanza dei tifosi, quella appena conclusa non poteva terminare in modo peggiore, con l’esclusione dalla lista dei convocati per il derby di Grosseto, i rapporti con la piazza incrinati da tempo e l’annuncio, da parte di mister Voria, della sua partenza. Galligani ha comunque chiuso l’annata in testa alla classifica marcatori della Robur: 7 le reti a segno (6 gli assist), in 29 presenza inanellate. Sul secondo gradino del podio Filippo Boccardi con i suoi 6 centri (e 7 assist), realizzati in 32 presenze. Numeri non eccezionali quelli degli attaccanti bianconeri e del reparto in generale, che ha terminato la stagione a quota 35. Giannetti ha chiuso a 5 (2 assist), Semprini a 3, Di Gianni a 0. Con un’impennata nelle ultime giornate, Mastalli ha raggiunto le 4 reti. A vincere la classifica marcatori del girone Gori del Ghiviborgo con 27 reti.