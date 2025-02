I numeri del Grifone. Difesa bene, attacco spento

Le prime cinque gare del girone di ritorno, al di là dei risultati in sé, hanno detto due cose, una positiva e una negativa: la prima è che la difesa si conferma un pilastro (2 gol subìti, zero nelle ultime quattro gare); la seconda è che la via della rete adesso si sta trovando con difficoltà (due in totale, uno con l’Orvietana e uno con Poggibonsi).

Dalla sconfitta di Orvieto il Grosseto – pur con le attenuanti di infortuni, espulsione nel match clou con il Livorno e squalifiche – i biancorossi hanno mostrato indubbiamente un volto diverso, un piglio neanche lontano parente di quello visto in campo nelle precedenti dieci gare (due pareggi e poi otto vittorie di fila) e che ha fatto progressivamente allontanare la vetta della classifica. Certo, finché la matematica regala margini di speranza, guai a tirare i remi in barca, perché né la società né tantomeno i tifosi gradirebbero un atteggiamento blando da parte dei giocatori. Toccherà soprattutto a mister Consonni trovare la chiave giusta per motivare i suoi.

L’obiettivo del secondo posto può essere un argomento da usare, benché poi anche vincere i playoff non darebbe alcuna garanzia di buone notizie successive.

Domenica allo "Zecchini" arriva il Terranuova Traiana, squadra che la classifica dipinge non proprio come una corazzata. Ecco, il banco di prova può essere già questo: trovare stimoli anche in gare così. Anche perché il rischio di fare una figuretta è sempre dietro l’angolo.