I numeri di una partita da dimenticare. Granata, la radiografia del ko ad Ascoli

Schiacciante anche nei numeri. Questo conferma di essere stato il 5-0 che il Pontedera ha subito ad Ascoli. Un dominio ininterrotto dei padroni di casa che ha gettato ai minimi termini la performance dei granata. Cominciamo dal possesso di palla, che è stato del 72% contro il 28%, quindi due volte e mezzo superiore. E non è stato un possesso sterile come capita, neanche troppo raramente a dire il vero, di vedere. Niente affatto. Ha portato in dote ai bianconeri ben 5 reti (in media una ogni 20 minuti scarsi), ha prodotto 16 tiri totali contro i 6 del Pontedera, dei quali 9 in porta contro 1, 33 passaggi chiave contro 14, 15 palle laterali contro 3 e 16 dribbling contro 5. Una fase offensiva importante e imponente che ha messo un divario tra le due squadre in termini di pericolosità. L’Ipo, l’indice di pericolosità appunto, degli uomini di Tomei è schizzato ad un elevatissimo 73 punti, con un Ipo goal di 2,03, quello degli uomini di Menichini è sprofondato ad appena 6 punti, con un Ipo goal di 0,17. Questo vuol dire che praticamente il Pontedera non è mai riuscito a rendersi pericoloso. Idem per l’xG (expected Goal), che è stato di 2,318 contro 0,249, ossia il valore più basso fatto registrare dai granata in queste prime 9 giornate di campionato.

L’Ascoli è stato dominante anche nella fase difensiva, chiusa in superiorità sia nelle palle recuperate, 65 a 56, sia nelle palle recuperate nella metà campo avversaria, 21 a 14, che nei duelli vinti, 63 a 56, e nei duelli aerei vinti, 20 a 12. E’ vero che a distanza di una settimana si è passati dal miglior Pontedera della stagione, quello che ha strappato un stretto 1-1 a Gubbio, al peggior Pontedera della stagione, quello surclassato domenica, ma è pur vero che contro i bianconeri anche gli altri otto avversari di turno hanno fatto la fine dei granata in quanto a numeri. Comunque sia la sconfitta, preventivabile e pur pesante, del Del Duca, alla fine non incide in una stagione, ma è chiaro che deve rimanere un caso quanto più isolato possibile, un episodio singolo contro una squadra che anche in termini di budget vale assai di più del Pontedera. L’importante però sarebbe cominciare a subire meno reti, magari già dalla sfida casalinga di lunedì sera contro la Vis Pesaro, perché fin qui la squadra di Menichini, oltre ad avere la peggior difesa dell’intera serie C con 19 reti subite, è anche l’unica del girone, insieme al Bra, ad avere subito almeno un gol in ognuna delle nove partite giocate. E si sa che solitamente i campionati li vincono (ma non è questo l’obiettivo del Pontedera) e si salvano (è questo l’obiettivo del Pontedera) le squadre che subiscono poche reti.

Stefano Lemmi