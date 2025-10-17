I numeri. In sette giornate sei marcatori diversi a segno

Dieci gol segnati e due subiti nelle prime sette giornate di campionato. Numeri importanti quelli della formazione di Bellazzini che è tra le migliori del girone anche nella per la distribuzione delle reti. Ben sei infatti i marcatori in queste prime uscite. Una piccola cooperativa del gol che inquadra perfettamente l’idea di calcio dello staff bianconero. In testa a questa parziale classifica c’è Nardi, ora ai box, che ha segnato contro Poggibonsi, Terranuova Traiana e Scandicci. A due Lipari, in rete contro Poggibonsi e Cannara, entrambe le volte per il 2-0 finale. Stesso bottino per l’esterno Vari (contro Orvietana e Cannara).

Chiude i numeri dell’attacco Noccioli, in rete ad Orvieto, ma spesso autore di buone prove anche come prima punta. I due centravanti per ora sono a secco: Menghi ha giocato appena due spezzoni dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori un mese e mezzo mentre Giannetti, adesso infortunato, è sempre subentrato nella ripresa. In rete anche l’esterno Ciofi (a Gavorrano) e il difensore Somma. Il guizzo sotto porta del capitano era valso il vantaggio contro il Terranuova Traiana. I marcatori stagionali diventa sette se si considera anche la Coppa Italia, con Lucas autore del momentaneo pari col Poggibonsi.