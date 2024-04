I numeri. Per Galligani 16 gol. E’ il migliore bomber della Robur

Con la doppietta di ieri l’attaccante bianconero Elia Galligani è giunto a quota 16 reti realizzate in 29 presenze. Oltre ad essere il miglior marcatore del Siena è ancora il calciatore che ha giocato di più visto che fino a ieri deteneva il record insieme al portiere Giusti, che però ha lasciato la porta al giovane Gueye contro l’Audax Rufina. L’ex attaccante di Grosseto e San Donato Tavarnelle (che ha all’attivo anche qualcosa come 14 assist) ha approfittato della giornata a ‘bocca asciutta’ del suo principale competitor, Del Pela dello Scandicci che è fermo a 19 reti visto che i blues ieri hanno pareggiato a reti bianche lo scontro diretto di Terranuova Bracciolini. Lo Scandicci inoltre deve ancora riposare e lo farà all’ultima giornata per cui Galligani, a -3 dallo stesso Del Pela, nelle prossime tre partite proverà ad insidiare il primato del collega fiorentino. Nella classifica marcatori bianconeri Masini sale a quota 5 con le rete di ieri mentre è rimasto a 8 uno sfortunato Boccardi che ieri avrebbe meritato la gioia personale viste le due situazioni (come minimo) in cui è andato vicinissimo al bersaglio grosso.