I numeri. Per i bianconeri 23 i gol segnati. Per gli aretini 27

Sarà una sfida tra due dei peggiori attacchi del girone E di Serie D quella di sabato al Franchi tra Siena e Terranuova Traiana. Se i bianconeri di mister Lamberto Magrini infatti hanno segnato appena 23 reti in 26 gare (20 quelle subite) i biancorossi del Valdarno aretino sono invece a quota 27 (sempre in 26 giornate) con però 40 reti incassate.

L’ultimo gol realizzato dalla formazione del tecnico Becattini (a segnarlo fu Bega su calcio di rigore) è stato decisivo per battere il Ghiviborgo nell’ultima gara giocata, lo scorso 3 marzo, prima del rinvio forzato della sfida in questione causa concomitanza con la Strade Bianche. Lo stesso Ghiviborgo che poi invece sette giorni dopo ha rifilato un umiliante 7-1 alla capolista Livorno.

Tornando ai numeri degli attacchi asfittici del girone peggio della Robur ha fatto solo il San Donato Tavarnelle con 19 (solo 22 quelli subiti) in 27 gare. Come il Siena anche la Sangiovannese mentre con un gol in più (24) c’è il Figline Valdarno (26 al passivo). Persino il fanalino di coda Fezzanese ha segnato più di Bianchi e compagni (25, però subendone 44).