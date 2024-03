I numeri. Signa ko con Foiano. Il distacco ora diventa di 13 punti

La vittoria del Siena e la contemporanea sconfitta del Signa con il Foiano, ha portato a 13 i punti di vantaggio dei bianconeri sulla squadra di Scardigli. Domenica andrà in scena lo scontro diretto tra la prima e la seconda forza del girone: un successo, però, potrebbe non bastare, alla Robur, per togliere le bottiglie dal frigo. Se il Terranuova Traiana, al momento terzo, che sarà impegnato in casa con l’Asta Taverne, dovesse centrare il risultato pieno, scavalcherebbe il Signa e guadagnerebbe il secondo gradino del podio, a -15 da Banchi e compagni, con ancora 5 partite da giocare. Gli arancioblu di Bartoli potrebbero quindi in qualche modo decidere il destino del Siena. La vittoria di ieri sulla Sinalunghese ha dato alla loro classifica una boccata di ossigeno e riportato un po’ di serenità nello spogliatoio dopo il ko nello scontro diretto con il Firenze Ovest. Anche in considerazione della prossima, complicata sfida e del turno di riposo prima della sosta del campionato. Il Mazzola, battendo la Baldaccio Bruni, ha ridotto a 10 il gap con il Signa, tenendo accesa la fiammella della speranza (anche se deve ancora riposare) la Colligiana e la Sinalunghese, adesso, devono guardarsi alle spalle.