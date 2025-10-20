I padroni di casa in superiorità numerica non sfondano il muro avversario. Matelica blinda il Fabriano

fabriano cerreto

0

matelica

0

CERRETO (4-2-3-1): Tafa; Gnahe, Marino, Perrini, Bologna (33’st Crescentini); Trillini, Malagrida; Russo (47’st Amico), Bracciatelli, Di Cato (33’st Palmieri); Nacciarriti (18’st Encina). All. Del Bene

MATELICA (4-2-3-1): Ginestra; Uncini, Tempestilli, Bucari, Merli; Sfasciabasti, Tomas; Edoardo Mengani (33’st Giuli), Bianchi, Pedrini; Allegretti (16’st Cornero). All. Ciattaglia

Arbitro: Isnardi di Albenga

Note: espulso Pedrini (M) al 14’st; ammoniti Marino, Merli, Allegretti, Ciattaglia. Recupero: 1’pt, 7’st. Spettatori: circa 300.

Finisce a reti bianche la sfida tra Fabriano Cerreto e Matelica. Uno 0-0 tutt’altro che piatto, con ritmo, intensità e diversi spunti interessanti, condizionato da un’espulsione. Il Fabriano, in superiorità numerica per oltre mezz’ora, non riesce a sfondare, mentre il Matelica porta a casa un punto prezioso grazie a una prova di carattere e solidità difensiva. L’avvio è frizzante: Trillini ci prova subito, ma la mira è imprecisa. Il Matelica risponde con Allegretti, servito da un’accelerazione di Mengani, ma il tiro è debole. Al 19’ è ancora Mengani ad accendersi, lanciato da Pedrini, ma la conclusione da posizione defilata viene respinta da Tafa in uscita. I padroni di casa costruiscono la miglior azione del primo tempo al 26’, partendo da sinistra con Bologna e concludendo a destra con Russo, murato dalla retroguardia ospite. Poco prima dell’intervallo, Fabriano sfiora il gol con Di Cato, impreciso sul primo palo dopo un assist di Trillini. La svolta arriva al 14’ della ripresa: Pedrini interviene in modo scomposto su Di Cato e l’arbitro estrae il rosso diretto. Da quel momento il Fabriano prende in mano il pallino del gioco, ma senza trovare la giocata decisiva. Al 25’ Bologna ci prova su punizione, Ginestra smanaccia. In pieno recupero, Bracciatelli tenta la soluzione dalla distanza, ma Ginestra devia in angolo.

Angelo Campioni