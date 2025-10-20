I padroni di casa sfatano il tabù del Comunale. Alla Jesina basta Angeletti per vincere. Il Tolentino fatica e non reagisce

Jesina 1Tolentino 0

NA: Santarelli, Manna, De Maio, A.Massei (48’ st Nacciarriti), Orlietti, Paglialunga, Cingolani (17’ st F. Massei), Ceccarelli (33’ st Romizi), Angeletti (36’ st Tittarelli), Minnozzi (42’ st Borocci), Giovannini. All. Giusepp PudduTOLENTINO: Marricchi, Salvucci (16’ st Romitelli), Mariani, Strano, Romoli (48’ st Tizi). Tomassetti, Cappa, Tortelli, Moscati, Iori, Papini (16’ st Pietrani). All. Paolo PassariniArbitro: Pisano di ERcolanoRete: 1’ pt Angeletti

Note: 200 spettatori. Calci d’angolo 9 a 7. Ammoniti: Angeletti, A. Massei, Cingolani, Tortelli, Romitelli, Paglialunga.

Dopo tre sconfitte casalinghe la Jesina sfata il tabù del Comunale conquista la prima convincente meritata vittoria del campionato e rilancia le sue quotazioni nel borsino della salvezza. Il gol partita dopo meno di 1’; Massei verticalizza per Minnozzi controllo e tiro da distanza ravvicinata, Marricchi respinge corto Angeletti è lesto a ribattere in rete. Colpito a freddo il Tolentino prova a reagire, a rendersi pericolosa in contropiede è la Jesina, il sinistro di Massei sfiora il palo (10’), Giovannini anticipato di un soffio a tu per tu con Marricchi (23’) dopo pregevole dai e vai con Angeletti.

Ospiti raramente pericolosi nei pressi dell’area di casa, Romoli (4’) alza troppo la mira dai 16 metri, Minnozzi vicinissimo al raddoppio all’ 11 rasoiata di destro diretta all’incrocio Marricchi vola a deviare in angolo. F. Massei (18) in fuga solitaria sfiora il palo: Minnozzi mani nei mani nei capelli al 36’ difensori bruciati sullo scatto destro che incoccia la traversa.

All’ultimo assalto Marricchi si oppone con bravura al colpo di testa a colpo sicuro di F. Massei: sarebbe stato il 2 a 0 che meglio avrebbe rispecchiato l’andamento di una gara dominata quasi interamente dai padroni di casa.

Gianni Angelucci