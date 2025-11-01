I precedenti. Bianconeri avanti. Diciotto vittorie e sette sconfitte

Parla bianconero lo score dei precedenti al Rastrello tra Robur e Prato, che si sono affrontate 36 volte nella storia con 18 vittorie per i padroni di casa, 11 pareggi e 7 successi pratesi. Gli ultimi incroci sono del 17/18: vittorie bianconere per 1-0 (Vassallo) in casa e 3-2 sul neutro di Pontedera (doppio Marotta ed Emmausso). L’anno prima 2-1 in favore della squadra di Colella a Prato (autogol di Antonini e Marotta) e ancora 2-1 per quella di Scazzola al ritorno, sempre con doppietta di Marotta. Nel 15/16 con Atzori in panchina, finì 0-0 a Siena mentre al Lungobisenzio decise Yamga. Prima di ritrovarsi nello stesso torneo Robur e Prato non si incrociavano dal 97/98: in C1 finì 0-0 a Prato mentre al ritorno, i bianconeri si imposero 2-0 (D’Ainzara e Bresciani). Nel 96/97 nella a Prato i padroni di casa si imposero 2-1 grazie a Falco e Stancanelli. Inutile il gol di Simonetta. In C2 nell’84/85 il Prato si impose con un poker al Franchi, mentre al ritorno le due squadre pareggiarono 0-0. Al termine di quella stagione biancazzurri e senesi furono comunque promossi. Tre anni prima (1981/82) a Prato terminò 1-1 con gol di Coppola per il Siena (che anche in questo caso fu promosso) e Acanfora per i locali. Al ritorno la Robur si impose 1-0 con rete di Foglietti.