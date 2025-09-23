I precedenti. Cinque match nel passato contro i blues

Quello di domani sarà il quinto match del Siena contro lo Scandicci, tutti disputati nelle ultime stagioni. I precedenti sorridono ai bianconeri che si sono imposti tre volte (con tre 1-0) su quattro più un pareggio a reti bianche. L’ultima sfida è appunto lo 0-0 di Firenze, stadio delle Due Strade, del 17 febbraio 2024, in un campionato di Eccellenza dominato dalla Robur. La gara di andata, giocata il 1 novembre 2023 fu decisa invece da una rete nel primo tempo di Galligani. Bianconeri e blues fiorentini si erano incrociati per la prima volta nella stagione 2020/2021, quella del neo nato Acn Siena in serie D con in panchina mister Gilardino. La gara di andata si giocò il 4 ottobre 2020 allo stadio Turri del comune alle porte di Firenze. La Robur vinse 1-0 grazie alla rete nel primo tempo dell’argentino Sartor (poi ceduto a gennaio) e resistette agli assalti dei padroni di casa che nel finale sbagliarono pure un calcio di rigore con Mazzoli (parato da Narduzzo). Al ritorno con Gilardino appena tornato dopo la disastrosa partentesi Pahars in panchina, stesso risultato stavolta grazie a Guidone sempre nel primo tempo. La gara di domani si giocherà invece a San Casciano Val di Pesa, casa dello Scandicci dallo scorso anno.