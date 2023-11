I precedenti. Con la Rondinella tante sfide accese ma ormai lontane

La Rondinella Marzocco, prossimo avversario del Siena, evoca sicuramente molti ricordi ai più attenti tifosi bianconeri che hanno ancora in mente gli storici precedenti soprattutto nel campionato di C2. L’ultimo in ordine di tempo quello, ovviamente doppio, della stagione 198990 quella della formazione di Perotti che vinse la C2 tornando dunque in C1. In casa a novembre vittoria senese per 1-0 con gol di Pisasale mentre al ritorno allo stadio ‘Due Strade’ di Firenze, teatro anche della sfida di domani, finì a reti bianche. Andando a ritroso troviamo i due precedenti della stagione 198889, sempre in C2: 1-1 a Firenze e 2-0 per la Robur al Franchi. L’ultima vittoria biancorossa è dell’8788, in casa per 1-0. Al ritorno a Siena finì 0-0. Una curiosità riguarda le sfide del 198182, finite entrambe 1-1. Al termine di quel campionato entrambe le formazioni salirono in C1, dove però non si incroceranno l’anno dopo perché i bianconeri furono inseriti nel girone meridionale. La Rondinella negli ultimi trent’anni ha cambiato diverse denominazioni in seguito a fallimenti vari. Con questa ultima denominazione i biancorossi sono passati dalla Seconda categoria all’Eccellenza nel giro di sette stagioni, tra il 2015 e il 2022.