I precedenti. Con l’Orvietana la seconda sfida della storia

Non è certo quello che si dice una classica, la sfida tra Orvietana e Siena che torna, allo stadio ‘Luigi Muzi’ di Orvieto, a distanza di un undici mesi esatti dal primo incrocio. Era il 13 ottobre dello scorso anno quando i bianconeri di mister Magrini pareggiarono a reti bianche il primo match ufficiale della storia tra le due formazioni. Al ritorno, a febbraio, al Franchi terminò 1-1 con gol di Suplja nel primo tempo e pari nella ripresa dell’attaccante orvietano Caon, in rete anche domenica scorsa a Prato nell’1-0 biancorosso al Lungobisenzio.

La gara di domenica sarà la prima di due sfide ravvicinate per il Siena nella cittadina in provincia di Terni. Mercoledì 8 ottobre alle 15, sullo stesso campo andrà in scena la sfida valida per i 32esimi di finale della Coppa Italia di serie D. La formazione di mister Rizzolo è reduce da una stagione, la scorsa, eccellente terminata con la qualificazione ai playoff e la sconfitta solo all’ultimo atto contro il Seravezza.

Domenica il tecnico umbro dovrebbe recuperare, rispetto alla match di Prato, Selvaggio, nuovo innesto in mediana reduce da un infortunio, e i confermati Esposito e Mauro assenti contro i lanieri per squalifica.