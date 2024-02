I precedenti. Il Siena di Morgia fu fermato al Manni sul risultato di 1-1

Prima del 3-0 dell’andata (doppio Candido e Galligani) le sfide tra Robur e Colligiana mancavano dal campionato di D 2014/15. In quella stagione la formazione di Morgia salì in C mentre i biancorossi si salvarono al play-out contro il San Donato Tavarnelle. Nella sfida di andata (14 settembre 2014), giocata al Franchi, i padroni di casa ebbero la meglio grazie alle reti di Collacchioni nel primo tempo e al raddoppio di Russo nel finale con la Colligiana tutta protesa in avanti alla ricerca del pari. La sfida di ritorno, giocata al Manni il 18 febbraio del 2015, finì invece in parità, 1-1. Vantaggio bianconero con Zane, pareggio biancorosso di Palavisini. Per ritrovare un altro precedente tra le due bisogna andare indietro fino alla Quarta Serie (l’equivalente dell’attuale D) stagione 52/53: Colligiana – Siena del 16 novembre 1952 finì 2-1 per i padroni di casa grazie a Chiaverini e Picchi che ribaltarono il vantaggio ospite di Marchetto. Al ritorno successo bianconero per 3-0 grazie a Petrini, Nuti e Baldaccini. La Colligiana al termine di quella stagione retrocederà. Andando a ritroso nel tempo si arriva addirittura al 30/31 (Seconda Divisione Toscana girone A): 3-0 bianconero in casa e 2-0 a tavolino al ritorno.