I precedenti. In bacheca solo un trofeo ufficiale. È lo scudetto di IV serie del ’56-57

Nella propria storia, il Ravenna vanta la partecipazione a 7 campionati di serie B; ma anche 3 promozioni dalla C1; una promozione dalla C2; e 7 campionati vinti fra Seconda divisione, IV serie, serie D e Interregionale. Tuttavia, in bacheca c’è solo un trofeo ufficiale, ovvero lo scudetto di IV serie del 1956-57. In quella stagione il Ravenna targato Sarom, tornò in C dopo 6 anni di purgatorio. Ma il percorso fu articolato. A fine campionato le vincenti degli 8 gironi di IV serie si affrontarono per decretare le 3 promosse in C. I giallorossi sbaragliarono la concorrenza. Nel turno preliminare si sbarazzarono del Belluno (3-0 e 6-2). Poi, nel girone finale, pareggiarono 1-1 a Cremona contro la Pro Vercelli; vinsero 3-0 a Livorno contro la Chinotto Neri Roma; e vinsero 3-1 a Napoli contro il Marsala, arrivando al 1° posto, e conquistando non solo la C, ma anche lo scudetto. In seguito, il Ravenna ha solo sfiorato altri trofei. Nella versione precedente della Coppa Italia di serie D (il campionato era denominato Interregionale), i giallorossi uscirono di scena in semifinale, in una drammatica sfida di ritorno a Posillipo, persa ai calci di rigore, a causa dell’errore iniziale di Marco Nappi.

Nel ’93, il Ravenna stellare di Guidolin, fu eliminato nella semifinale di Coppa Italia di serie C dal Como (1-0, 0-2). Stessa sorte, sempre alle soglie della finale, toccò al Ravenna di Rumignani, nel ’95, eliminato dall’Empoli di Spalletti (0-1, 1-2). Nel 2003, dopo aver vinto il campionato di serie D, nella poule scudetto, il Ravenna si aggiudicò il triangolare del primo turno (0-0 a Roseto e 1-0 in casa col Cappiano Romaiano), ma poi fu eliminato in semifinale dall’Isernia, che vinse 1-0 l’andata e perse 3-2 il ritorno al Benelli. Nel 2007, dopo aver conquistato la promozione in B, il Ravenna – che aveva primeggiato nel temutissimo girone B – andò vicino alla conquista della Supercoppa di serie C1, trofeo che metteva di fronte le vincenti dei due gironi di terza serie. L’avversario era il Grosseto, che si era aggiudicato il girone A. All’andata al Benelli finì 1-1, mentre al ritorno, i maremmani vinsero 1-0 con gol di Zizzari.

L’ultima occasione ‘sprecata’ per mettere qualcosa di concreto in bacheca, è del giugno 2017, quando il Ravenna, dopo aver vinto la serie D, arrivò fino alla finale scudetto di Fermo. I giallorossi – curiosamente con Rrapaj e Venturini in campo a dirigere le operazioni in difesa, e con l’attuale ds Davide Mandorlini per l’occasione in panchina – passarono in vantaggio alla mezzora del 1° tempo grazie al rigore di Selleri, ma poi si fecero rimontare nella ripresa, finendo ko 2-1. Ora c’è la possibilità di tornare a scrivere un pezzo di storia.