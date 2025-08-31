I precedenti. In casa del Siena ultime due sfide senza nessun gol

Seppur in Coppa torna un derby che negli ultimi due precedenti al Franchi è stato avaro di emozioni. Nel primo, il 12 ottobre del 2014 i bianconeri di Morgia affrontarono i giallorossi di Fusci. Finì 0-0 come poi anche al ritorno. Lo scorso 23 febbraio altro pari a reti bianche e pochissime emozioni tra le squadre di Magrini e Calderini, poi entrambi esonerati. Prima di questi precedenti le strade di bianconeri e giallorossi si era incrociate nell’88/89 e nell’89/90 entrambe in C2. Per quando riguarda le sfide giocate al Rastrello nel marzo 89 le due squadre, dirette da un giovane Collina, pareggiarono 1-1. Per i leoni in gol Cocciari su rigore. Il pari fu di Tintisona. Un anno dopo, marzo 90, stesso punteggio: giallorossi avanti con Fusci, pari di Mucciarelli. Quel Siena alla fine del campionato sarà promosso in C1. Tutti di D invece gli altri match giocati negli anni ’70. Nel 75/76 la Robur, che anche in quella occasione sarà promossa, vinse 2-0 (2 novembre 75) grazie a Colombi e Jesari. Il 23 febbraio dello stesso anno (stagione 74/75) finì invece 1-0 sempre grazie a Jesari. Proseguendo a ritroso, nel 73/74 finì 2-1 per i leoni (Illiano, poi Bruni e Gattai) mentre nel 72/73 vinsero i bianconeri 3-0 (doppietta di Forte e Rossetti).