I precedenti. L’ultima trasferta a Sansepolcro nel 2015. I bianconeri riuscirono a vincere in dieci

Tanti i precedenti tra Siena e Sansepolcro visto che le due società si sono incontrare diverse volte nella tra D e C2. I primi incroci sono addirittura datati 53/54 e proseguono fino ad inizio anni ’80. Nell’alta Val Tiberina il bilancio è favorevole ai padroni di casa che in 11 occasioni hanno vinto 6 volte, con tre pareggi e due successi senesi. L’ultimo è però, oltre che relativamente recente, anche memorabile: era infatti il 26 aprile 2015 quando la formazione di Morgia vinse in casa dei biturgensi. La sfida dello stadio Buitoni è infatti di quelle che si dimenticano difficilmente: dopo un primo tempo equilibrato la Robur, capolista del campionato ma con il Poggibonsi in piena corsa, restò in dieci al 60’ per il doppio giallo al portiere Fontanelli che sostituiva l’infortunato Viola. Morgia (foto) optò per togliere Varutti ed inserire il terzo portiere, il giovanissimo Biagiotti, classe 1998. Biagiotti fu bravissimo a neutralizzare il tiro dal dischetto di Gorini e poco dopo gli episodi girarono a favore del Siena. Rigore per i bianconeri e gol di Minincleri per una vittoria fondamentale in chiave promozione, che arriverà due settimane dopo a Massa. A Sansepolcro il Siena ha giocato anche in Eccellenza. Fu infatti teatro della sfida nel marzo 2023 contro la Baldaccio Bruni (club della vicina Anghiari) che sancì (3-0) la vittoria del campionato della squadra di Magrini.

g.d.l.