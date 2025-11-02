I precedenti. L’ultimo scontro 18 anni fa in B . Prevalsero di misura i giallorossi

Ravenna e Ascoli torneranno a sfidarsi al Benelli dopo 18 anni di attesa. L’ultimo scontro diretto andato in scena è quello disputato in serie B, nel 2007-08, che vide i romagnoli vincere 2-1 grazie ai gol di Succi e Chianese. Era la seconda giornata di andata. Il Ravenna era reduce dal pareggio di Mantova al debutto. L’avvio di campionato della squadra di mister Pagliari fu incoraggiante, ma poi, le cose precipitarono e, al termine di quella stagione, i giallorossi retrocessero in Prima divisione di Legapro. Gli scontri diretti giocati a Ravenna sono 9 (2 in B e 7 in C) con un bilancio in netto favore del Ravenna di 5 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte, che risalgono alle stagioni 1967-68 e 1968-69, quando ancora la denominazione era Del Duca Ascoli.

Dal quartier generale bianconero le ultime notizie sono confortanti per Tomei che al Benelli potrà schierare i suoi uomini migliori. Tra i pali ci sarà il ritorno di Vitale. Davanti a lui la linea a quattro con Alagna a destra, la coppia centrale formata da capitan Curado e Rizzo, mentre a sinistra potrebbe essere Pagliai a partire dal primo minuto, nonostante il contestuale recupero di Guiebre. In mediana nessun problema per Damiani, che agirà ancora al fianco di Milanese. Inalterato il temibile quartetto offensivo con Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi a supporto del terminale Gori. Il tecnico dei marchigiani Tomei non si fida del Ravenna: "Affronteremo una squadra molto forte, che sta facendo un cammino importante. In questo tipo di partite, le insidie sono all’ordine del secondo, quindi bisognerà avere un grande approccio mentale. Il Ravenna è una squadra fisica e servirà massima attenzione. Andremo a giocarci la gara come facciamo sempre. Sarà un mese di novembre duro, ma a me piace affrontare una partita alla volta, perciò siamo focalizzati solo sulla sfida del Benelli".

Prima del fischio d’inizio, al giallorosso Joshua Tenkorang verrà consegnato il premio Sky Wifi per il ‘giocatore del mese’ di settembre. Il mediano italo ghanese si è meritato il riconoscimento, grazie anche ai 6 gol realizzati nelle prime 5 giornate contro Campobasso (2), Bra (2), Guidonia e Perugia. Sul fronte dell’ordine pubblico, è stata emanata la tradizionale ordinanza anti vetro, anti alcol e sulla viabilità. In particolare, dalle 10 alle 20.45, è istituito il divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in piazza Brigata Pavia e in via Punta Stilo fra viale Berlinguer e piazza Brigata Pavia. Nella ‘zona rossa allargata’, il divieto di transito sarà istituito dalle 15.30 alle 20.45.