I precedenti. L’unico successo della Ternana è il 4-2 nel 2017. L’anno prima vinse lo Spezia con Piccolo e Nenè

Lo Spezia gioca a Terni per l’ottava volta in campionato, settima in B. Una sfida quasi del tutto recente, tra due squadre più volte agli antipodi del calcio in entrambe le direzioni, anche se furono gli umbri ad arrivare per primi in A (due partecipazioni nel 72-73 e nel 74-75, due retrocessioni). L’unica sfida lontana nel tempo è quella del 15 gennaio 1967 in C, con gli Aquilotti vittoriosi 0-1 con gol di Duvina al 25’. In campo, tra gli altri, Sonetti, Castellazzi e Vallongo, tre beniamini. Dopo un assaggio nella Supercoppa di C, vinta dallo Spezia nel 2012, la sfida si è giocata per sei anni di fila. Il 9 marzo 2013 finì 0-0, con Cagni che, dopo aver raccolto una squadra a pezzi, la stava portando in salvo. Il 24 settembre 2013 seconda vittoria spezzina: 1-2: Migliore al 27’, pari di Miglietta al 77’ e gol vittoria del nigeriano Henty (in prestito dal Milan) all’87’, in quello che fu il suo unico acuto in maglia bianca con appena sei presenze. Dopo lo 0-0 del 14/15, il 27 febbraio 2016 ci fu il terzo e fin qui ultimo successo spezzino, ancora per 1-2: Piccolo al 23’ e Nenè al 53’ per i bianchi, accorciò Ceravolo al 65’. Pareggio 1-1 in salsa uruguagia nel 16/17, con vantaggio di Baez al 67’ e pari del ternano Avenatti su rigore all’89’. Infine, l’unica vittoria dei padroni di casa il 14 ottobre 2017, con un 4-2 in rimonta doppiamente beffardo per i tifosi spezzini, che erano entrati allo stadio solo dopo lo 0-2 firmato da Marilungo al 1’ e Granoche al 12’. Le Fere la raddrizzarono già nel primo tempo con Albadoro e Tremolada, per poi dilagare nella ripresa con Angiulli e Montalto. E pensare che gli umbri finirono in C, mentre lo Spezia mancò i play-off. Mirco Giorgi