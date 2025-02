I precedenti. Quel gol di Abbruscato nella scalata alla serie B

Quello di domani alle ore 15 al Comunale sarà il 34° incrocio della storia tra Arezzo e Torres. Il primo confronto diretto risale al 1931, quando i sardi vinsero 1-0 in casa. Al ritorno, invece, stesso risultato ma per l’Arezzo con gol di Pignattelli II e primo successo, dunque, contro i rossoblù.

Il bilancio è favorevole agli amaranto, che si sono imposti 12 volte a fronte di 14 pareggi e 7 successi della Torres, che ad Arezzo non ha mai vinto nella storia in sedici precedenti. Tra i più significativi quello del 10 aprile 2004, due settimane prima della matematica promozione in B contro il Varese, con vittoria di misura grazie al gol di Elvis Abbruscato (nella foto).

L’ultima sfida al Comunale è invece quella dello scorso 15 aprile, quando un gol di Gucci rimediò al vantaggio ospite di Zecca e fissò il risultato finale sull’1-1.

In occasione di questa sfida, intanto, grandi protagoniste saranno le celebri figurine dei calciatori Panini, che da decenni uniscono grandi e piccini. Durante la 27esima e la 28esima giornata dei campionati di serie C, infatti, in tutti gli stadi d’Italia verranno distribuiti gli album Calciatori Panini 2024/2025 ai ragazzi dei settori giovanili e alle società affiliate.