I precedenti. Soltanto due i confronti tra le squadre. Allo stadio ‘Franchi’ fu decisivo Candido

Sono solo due i precedenti ufficiali tra Robur e Ghiviborgo e ovviamente risalgono entrambi alla passata stagione, quando le due formazioni si sono affrontate per la prima volta nella storia. All’andata in provincia di Lucca (29 settembre 2024) finì 0-0 tra la squadra di Bellazzini (nella foto) e quella di Magrini in una sfida combattuta ed equilibrata. Al ritorno, lo scorso 26 gennaio, a decidere la sfida fu una rete di Roberto Candido per l’1-0 finale. Il Ghiviborgo è una società giovane, che nasce nella stagione 2012/2013, quando è avvenuta la fusione tra Ghivizzano e Borgo a Mozzano, due storiche società della media valle del Serchio. Ormai da diversi anni i biancorossi sono bravissimi, con budget non certo di primo livello, a giocare eccellenti campionati mettendo tra l’altro in mostra giovani allenatori come lo stesso Bellazzini, l’attuale vice Lelli ma anche Massimo Maccarone che ha guidato la società, insieme a Ficagna nel 2022/23 guadagnandosi poi la chiamata del Piacenza. Tra i doppi ex anche il difensore (che ha recentemente cessato l’attività agonistica) Terigi e l’allenatore Pagliuca. Domenica sarà una partita speciale non sono per Bellazzini ma anche per Conti, Barbera e Vari che lo hanno seguito in bianconero. Le due formazioni si sono già incontrate in pre campionato. Era il 17 agosto e al Franchi finì 1-1 con gol di Zanoni e di Mariotti.

g.d.l.