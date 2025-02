I precedenti. Sono 21 le sfide. Bianconeri avanti con 11 successi

Siena e Sangiovannese tra C, C2 e D si sono incontrate diverse volte nella loro storia. I precedenti totali tra bianconeri ed azzurri del Valdarno sono 21 (incluso il 2-1 dell’andata), divisi Franchi e Fedini. Il parziale vede il Siena avanti nel bilancio complessivo globale (11 successi, 7 pari e 3 ko).

Gli ultimi due incroci prima di quello del 27 ottobre scorso, sono del campionato di D 20/21: 2-1 senese a San Giovanni (Bani e Guidone), 1-0 al Franchi (Guidone). Prima di quei due match ci sono stati quelli del 14/15, sempre in D: 3-2 biancoblu del gennaio 2015 (reti di Minincleri e Crocetti per il Siena). Nella gara di andata (settembre 2014) furono i bianconeri a prevalere al Franchi per 3-1 con gol di Nocentini, Crocetti e Titone. Per la Sangiovannese in rete Mitra.

Andando a ritroso il primo match è quello del 70/71 in D. Vittoria per 5-1 valdarnese e 1-1 al Franchi. Al termine di quel campionato la Sangiovannese sarà promossa in C come anche nel 73/74 (1-0 Robur al Rastrello, 0-0 al Fedini). Nel 1976/77 (serie C) Sangiovannese-Siena fu decisa da Colombi mentre al ritorno bis bianconero grazie all’indimenticato Salvemini. Nel 79/80 (in C2) 4-0 senese in casa e 1-1 a San Giovanni.