I precedenti. Tante le sfide in serie C e in serie D. E molti ex nel Follonica Gavorrano

Si sono incontrate sia in C che in D Siena e Gavorrano, con i maremmani che non hanno ancora mai vinto. Primi incroci nel campionato 2014/15, in D con Morgia in panchina dopo la ripartenza dai dilettanti in seguito alla fine dell’Ac Siena. All’andata a Gavorrano la Robur sotto 2-0 con Rubechini e Zizzari. Russo e Mileto determinarono il 2-2 finale. Terminò in pareggio anche il ritorno al Franchi, con Portanova e compagni che impattarono 3-3: in gol nel primo tempo lo stesso Portanova e Rascaroli, intervallati dal momentaneo pari di Rubechini. Nella ripresa sorpasso della squadra maremmana grazie ad una doppietta di Tarantino. Allo scadere il pari, su rigore, di Minincleri. Poi tre match nel 17/18 in C. Il primo in Coppa Italia di categoria, al Franchi, finì 1-1, così come anche in campionato con Marotta e rigore di Damonte. Nel mezzo la sfida giocata a Grosseto (che ospitava i rossoblù in quella stagione) vinta 2-0 dalla squadra di Mignani grazie a Guberti e Marotta. Nel 20/21 0-0 a Siena, vittoria bianconera 1-0 in trasferta (Orlando). Nello scorso torneo doppio successo senese: 1-0 a Gavorrano (Boccardi), 3-1 al Franchi con doppio Mastalli e Galligani. Due gli ex bianconeri nel Follonica Gavorrano: l’esterno Pescicani e soprattutto Tommaso Bianchi (foto), capitano della Robur nelle scorse due stagioni. Per lui 95 presenze e 6 reti tra C, D ed Eccellenza.

Guido De Leo