I PRIMI TRE PUNTI. Castelfidardo si sblocca in inferiorità numerica
VIGOR 2 MONTEMARCIANESE 1 VIGOR : Simeoni, Bandanera (36’ st Montesi), Silvestri (14’ st Fabiani), Calvigioni, Camilletti, Ballarini (36’ st Magi),...
VIGOR
2
MONTEMARCIANESE
1
VIGOR : Simeoni, Bandanera (36’ st Montesi), Silvestri (14’ st Fabiani), Calvigioni, Camilletti, Ballarini (36’ st Magi), Barigelli (20’ st Kurti), Mosca, Guidobaldi Filippo (40’ st Pasqualini), Valleja, Guidobaldi Romeo. Panchina: Bonifazi, Kanté, Mariotti, Vulcano. All. Bedetti.
MONTEMARCIANESE: Fabrizzi, Formica, Maiorano, Rossetti, Giovagnoli, Cucinella (5’ st Burini, 45’ st Ubertini), Sabbatini, Gregorini, Pellonara (5’ st Pierandrei), Daidone (20’ pt Gagliardi), Rosi (1’ st Gramazio). Panchina: Cominelli, Droghini, Carpani, Caimmi. All. Profili.
Arbitro: Mariani di Ascoli Piceno.
Reti: 5’ pt Valleja, 30’ st Kurti, 35’ st Pierandrei.
Note: espulso al 37’ pt Guidobaldi R. per doppia ammonizione.
Prima vittoria in campionato per la Vigor Castelfidardo, colta in inferiorità numerica. I fidardensi in vantaggio con Valleja che al secondo tentativo supera Fabrizzi. Nella ripresa Kurti da centro area con un rasoterra raddoppia. La Montemarcianese, che gioca meglio, nella ripresa riapre la sfida con Pierandrei, che sfrutta un cross teso dalla sinistra di Sabbatini. Ma è la Vigor a prendersi i tre punti.
