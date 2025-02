I problemi del Grifone. Molti dubbi per le assenze

La trasferta di Foligno si presenta ricca di incognite per il tecnico Gigi Consonni (nella foto) per l’assenza di alcuni titolari.

Ieri pomeriggio sul terreno del "Palazzoli" e sotto una leggera pioggia i biancorossi hanno svolto la seduta di lavoro effettuando dei mini-match a ranghi ridotti.

A parte Cretella che prosegue il suo cammino di recupero, ancora problemi per Marzierli, Macchi e Dierna. Se a questi aggiungiamo lo squalificato Sabelli è facile intuire quali potrebbero essere i dubbi per mister Consonni anche alla luce della sconfitta rimediata allo "Zecchini" contro il Terranuova Traiana.

Il Grosseto, comunque sia, in terra umbra è chiamato ad un pronto riscatto e, magari, ad una vittoria perchè, altrimenti c’è il rischio di assistere in questa fase del campionato ad un torneo all’insegna della più completa indifferenza. E questo sarebbe una spettacolo al quale gli sportivi, ed in modo particolare I tifosi della Curva Nord, non hanno intenzione di assistere.

Sulle spalle non solo dei giocatori biancorossi, ma anche dei componenti lo staff tecnico, dunque, si fa sentire questa responsabilità perchè il Grosseto è una squadra che non può prendere parte ad un torneo "anonimo" anche se l’obiettivo più importante, ormai, dovrà rimanere, per la seconda volta, nel cassetto.

Ma, ripetiamo, siamo soltanto a metà settimana e mister Consonni potrebbe recuperare per domenica qualche giocatore.