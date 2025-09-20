I pronostici di Eccellenza. Spadoni: "Tolentino può fare il blitz a Urbino. Gara combattuta tra Chiesanuova e Montefano»

La terza giornata di Eccellenza vista dall’esperto diesse Giulio Spadoni, ora all’Azzurra Colli.

Chiesanuova-Montefano: "Sarà una gara combattuta tra un Chiesanuova che farà di tutto per iniziare a fare punti e un Montefano che può fare risultato ovunque".

Civitanovese-Matelica: "I locali sono un po’ indietro, il Matelica ha avuto un buon approccio al campionato, ma se la Civitanovese vuole coltivare certe ambizioni deve vincere, anche se davanti ha un avversario scomodo".

Fabriano Cerreto-Montegranaro: "Fabriano ha avuto un ottimo approccio e per il Montegranaro si profila una trasferta complicata, i locali hanno qualche chance in più".

Jesina-Fermignanese: "C’è la novità sulla panchina della Jesina, dall’altra parte c’è una squadra che ha dato continuità e per i leoncelli non sarà semplice. Vedo squadre alla pari".

Urbino-Tolentino: "Ecco una bella gara tra realtà che possono recitare un ruolo importante. Il Tolentino, senza nulla togliere all’Urbino, in trasferta si esprime molto bene e può avere qualche vantaggio".

Osimana-K Sport: "Ecco un big match che può finire in qualsiasi modo. Lo scorso anno il K Sport ha sfiorato la promozione e giocherà in una piazza storica e ambiziosa".

Trodica-Fermana: "Il Trodica con gli ultimi due innesti ha un organico importantissimo, magari ha perso per strada 2 punti, però lo vedo favorito su una Fermana partita in ritardo e che deve trovare la quadratura".

Urbania-Sangiustese: "C’è stato il cambio sulla panchina rossoblù, non sarà una gara semplice per la Sangiustese perché possa iniziare a fare punti ma dovrà provarle tutte per muovere la classifica".