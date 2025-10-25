I pronostici di Eccellenza. "Trodica favorito a Matelica»

L’allenatore Luigi Giandomenico, fino a poco tempo alla Sangiustese, presenta questo turno di campionato di Eccellenza.

Chiesanuova-Civitanovese: "Dico 1. La Civitanovese ha fuori diversi elementi, sta attraversando un momento difficile e questa partita potrebbe rivelarsi ancora più complicata".

Fermana-Fermignanese: "La Fermana è forte e mi ha impressionato più di tutte. Per me può conquistare i 3 punti in palio".

K Sport-Jesina: "La Jesina nelle volte che l’ho vista giocare non mi è mai dispiaciuta anche se ha raccolto poco, ora avrà anche il morale più alto dopo la vittoria sul Tolentino e per il K Sport si profila una gara complicata".

Matelica-Trodica: "Il Matelica è in un momento difficile mentre il Trodica sta vivendo un periodo felice: 2".

Sangiustese-Montegranaro: "Una partita da tripla. Innanzitutto è un derby, la squadra di casa sta attraversando un momento molto positivo e dall’altra parte c’è qualche assenza".

Urbania-Urbino: "Un altro derby, penso che alla fine ognuna possa prendere un punto".

Montefano-Osimana: "Il Montefano sul suo campo è veramente fastidiosa e può fare bottino: 1".

Tolentino-Fabriano: "Il Tolentino vorrà riprendere il cammino contro un Fabriano partito molto bene ma che ora è in un momento particolare: 1".