I prossimi avversari. Capitan Fabbrini:: "Con i bianconeri sarà un derby»

Il Mazzola si presenterà all’appuntamento di sabato con il Siena, dopo il pareggio a reti inviolate ottenuto sul campo della Nuova Foiano. A parlare il capitano biancoceleste Piero Fabbrini: "E’ stata una bella partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre – ha detto –. Abbiamo avuto le nostre occasioni per provare a vincerla, ci è mancata forse un po’ di cattiveria. Anche loro hanno avuto delle chance soprattutto nella seconda parte della ripresa. Siamo soddisfatti, ma la mente è già alla prossima: ci aspetta una battaglia, una guerra da vincere". "Sarà una bella sfida – ha aggiunto –, un derby, tra due squadre di Siena. Loro sono primi in classifica, noi siamo il Mazzola. Sarà anche una bella pubblicità per la città, mi piacerebbe vedere lo stadio pieno e due avversarie che proveranno a vincere". Se ieri mister Agilli ha dovuto fare i conti con quattro assenze, per Mazzola-Siena rientreranno gli squalificati Cruciani e Gianneschi. "Avevamo le nostre defezioni – ha aggiunto Fabbrini –, ma abbiamo una rosa di giocatori all’altezza. Tutti si allenano forte e meritano di giocare. Durante una stagione può capitare di dover ricorrere all’intero organico: oggi si è visto che in questa squadra sono tutti titolari".