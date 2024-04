I prossimi avversari. La Castiglionese si aggiudica il derby con la Nuova Foiano

Ha ormai poco da chiedere alla sua stagione il prossimo avversario della Robur, ovvero la Castiglionese che ieri ha vinto il derby tutto aretino in casa della Nuova Foiano. Un successo prezioso per la squadra di mister Fani che ottiene una vittoria che fa bene al morale oltre che alla classifica nella sfida allo stadio dei Pini di Foiano. A decidere il derby una rete di Ricci a inizio ripresa. Con questi tre punti i viola agganciano il Mazzola di mister Argilli che ieri scontava il turno di riposo. Quasi certamente però non serviranno a molto visto che il margine dalla seconda è al momento sopra i dieci punti che permetteranno a chi chiuderà immediatamente alle spalle del Siena di qualificarsi direttamente al secondo turno playoff evitando di giocare contro la quinta. In ogni caso per la formazione di Magrini, un impegno da non sottovalutare contro una squadra che impose il pari (1-1) all’andata a Badesse a Bianchi e compagni.