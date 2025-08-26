I protagonisti. Ubaldi dribbla i guai societari: "Noi pensiamo solo ad allenarci»

"Noi dobbiamo soltanto pensare ad allenarci". Non dice una parola di più sull’aria che si respira in casa Rimini, l’attaccante Leonardo Ubaldi. Ma sicuramente non deve essere una situazione semplice, da qualche mese a questa parte, per i biancorossi. Che nel giro di poco più di qualche settimana sono stati spettatori di tutto quello che non si sarebbero mai aspettati. Dal collasso della gestione Di Salvo, all’arrivo della Building Company non esattamente amata. In mezzo due allenatori, uno dei quali è in campo durante la settimana, ma non siede in panchina durante le partite ufficiali. Ubaldi pensa solo e soltanto a quello che è stato sabato sera, alla prima di campionato, contro il Gubbio. "Perdere così fa male – spiega l’attaccante umbro – perché abbiamo fatto un’ottima prestazione di squadra, abbiamo fatto ottime trame di gioco. Quello che facciamo in settimana l’abbiamo portato in campo. Siamo stati davvero sfortunati. Ma è inutile abbattersi. Dobbiamo preparare la partita di venerdì, abbiamo un’ottima squadra e un ottimo staff. Alla hanno vinto loro, il Gubbio. la prossima magari la vinciamo noi". I biancorossi sembrano aver sposato la politica del lavoro a testa bassa. Senza guardarsi troppo attorno. "La prestazione con il Gubbio parla chiaro, noi cerchiamo di lavorare in settimana e al resto non pensiamo". Nessuna presentazione ai tifosi, ma a quanto pare la nuova dirigenza, capitanata da Giusy Anna Scarcella si è palesata davanti alla squadra. "Sì, si sono presentati. Noi pensiamo ad allenarci – dribbla Ubaldi – La società c’è, noi dobbiamo rispondere sul campo. Peccato per il risultato, ma la prestazione c’è stata".

Peccato per un debutto senza i tifosi. La Curva Est, infatti, è rimasta quasi deserta, ’abitata’ soltanto dallo striscione ’Rispetto per Rimini’. "Ognuno ha le sue motivazioni. La curva ci è stata vicina dal primo giorno del ritiro, con il Gubbio ha deciso di non entrare ma anche venerdì, alla rifinitura, i tifosi della curva si sono presentati, sono orgogliosi di noi. È chiaro che quando ci sono sugli spalti ti danno una spinta in più. Noi cerchiamo di ripagarli con le prestazioni in campo e anche contro il Gubbio lo abbiamo fatto, nonostante la sconfitta."