I ragazzi di Borghi vanno al riposo col doppio vantaggio, ma la Fidentina nella ripresa trova il pari. L’Arcetana si fa rimontare due gol

ARCETANA 2 FIDENTINA 2

ARCETANA: Antonioni, Ceci, Andreotti (17’ st Laamane), Ferrari M. (14’ st Blotta), Barbati, Maccabruni, Poligani (36’ st Tosi), Bassoli, Messori (31’ st Rinaldi), Elatachi (11’ st Barbieri), Grillenzoni. A disp. Rebottini, Curti, Carrera, Baldari. All. Borghi.

FIDENTINA BORGO SAN DONNINO: Arbitro: Mora, Agostinelli (21’ st Fontana), Visconti, Dodi (36’ st Araldi), Soregaroli (1’ st Pasaro), Galletti (1’ st Russo), Nocciolini, Ferrara, Casarini, Bandaogo (1’ st Marzoli), Bocchialini. A disp. Donnarumma, Cavalca, Errigo, Calzetti. All. Montanini.

Arbitro: Urru di Sassari.

Reti: 36’ Poligani (A), 38’ Elatachi (A); 28’st Nocciolini (F), 42’st Marzoli (F).

Note: ammoniti Antonioni ed Elatachi (A), Agostinelli e Soregaroli (F).

Un uno-due nel finale del primo tempo fa sognare l’Arcetana, che tuttavia si fa rimontare dalla Fidentina Borgo San Donnino e centra il pari: continua l’astinenza dei biancoverdi davanti al pubblico amico, con l’ultimo successo in via Caraffa risalente ormai a quasi un anno fa, precisamente il 17 novembre col Colorno. La prima occasione è di marca parmense, con Antonioni che dice di no al colpo di testa da posizione ravvicinata di Bocchialini; al 17’ la replica locale passa dai piedi di Barbati, che crossa per Messori, ma il capitano arriva con una frazione di secondo di ritardo e fallisce l’impatto con la sfera. Al 36’ l’1-0: Poligani riceve da Mattia Ferrari e calcia al volo, freddando l’incolpevole Mora; dopo 2’ arriva anche il raddoppio con Elatachi, che sorprende la retroguardia avversaria con un violento diagonale all’angolino. Nella ripresa la Fidentina fa le prove generali del gol con una punizione di Visconti che centra la traversa, poi è Antonioni a dire di no a Casarini e a Nocciolini. Al 70’ l’Arcetana sfiora il tris con Barbieri, che centra il palo con Mora battuto; gli ospiti accorciano poco dopo con Nocciolini, che devia una conclusione di Russo mettendo fuori causa Antonioni. Nel finale succede di tutto: Poligani calcia alto su assist di Ceci, ma a 3’ dalla fine Marzoli di testa firma il 2-2. L’Arcetana, peraltro, rischia addirittura di perdere, con Ferrara che calcia di poco a lato dal limite nel recupero.