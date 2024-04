I ragazzi di Mobili rimangono a tre punti dalla vetta. Pasqui fa volare il Chiesanuova. Il Monturano resta nei bassifondi

Monturano Calcio

0

Chiesanuova

1

MONTURANO: Isidori, Paniconi, Frinconi, D’Amicis, Finucci, Adami (42’ Tracanna), Islami, Curzi (58’ De Carolis), Rotondo (94’ Rossetti), Bracalente (76’ Santarelli), Moretti. All. Cuccù.

CHIESANUOVA: Carnevali Gioele, Molinari (65’ Corvaro), Iommi (41’ Carnevali Filippo), Badiali (76’ Dutto), Canavessio, Monteneri, Pasqui Andrea (67’ Mongiello), Trabelsi, Sbarbati, Crescenzi (54’ Bonifazi), Tanoni. All. Mobili.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Rete: 43’ Pasqui Andrea.

Note: ammoniti Crescenzi, Trabelsi, Tanoni, Carnevali Filippo. Corner: 5-8. Recuperi. 3’+7’.

Sconfitta molto pesante per il Monturano che vede allontanarsi definitivamente la salvezza diretta. Di contro, ancora un passo avanti per il Chiesanuova che consolida la sua ottima classifica. Dopo una breve fase di studio sono i locali a provarci per primi, ma Carnevali para in due tempi. Rispondono gli ospiti con un’incornata alta di Iommi. Al 16’ assist di Bracalente per Moretti, tiro largo da posizione defilata. Ancora Bracalente in evidenza alla mezzora, scambio con Rotondo che effettua un tiro facile preda per Carnevali. Si fa vedere anche Sbarbati, prima con un diagonale largo e quindi con una deviazione sotto porta che trova pronto Isidori. Al 43’ il vantaggio degli ospiti: corner di Crescenzi e Andrea Pasqui, ben appostato sul secondo palo, mette di testa in rete.

A inizio ripresa ci prova Tracanna che si libera bene ma il tiro è fiacco. Il Chiesanuova in virtù del vantaggio cerca di rallentare il gioco e la gara stenta a decollare. Al 71’ punizione dal limite di Bracalente che termina alta di poco. Replica immediata del Chiesanuova affidata a Sbarbati, chiuso in corner. Alla mezzora della ripresa il Monturano ha la palla del pareggio: corner di Islami e colpo di testa da pochi passi dalla porta di Tracanna, palla fuori e disperazione dei locali. Nel recupero Filippo Carnevali, ben lanciato in contropiede da Mongiello, si divora la rete del raddoppio.