I ragazzi di Violetti superato dal Trento, bene l’Under 17. Cade la Primavera

Passo falso per la Primavera 4 di Alessandro Violetti che nell’ultimo turno di campionato, in casa contro il Trento, cadono per 3-2. I gol del Cavallino portano le firme di Castelletti e Capitani. I baby amaranto restano così all’ultimo posto in attesa di affrontare sabato prossimo in casa San Marino in quello che sarà un autentico scontro diretto. L’Under 17 esulta contro la Vis Pesaro in casa vincendo per 3-0 con i gol di Lovari, Zhupa e Bricca. Tre pu nti che rilanciano ancora i ragazzi di Massimiliano Bernardini. Cade invece la formazione Under 16 che nel campionato nazionale è costretta a registrare un passo falso in casa della Turris per 3-1 con gli amaranto che mettono a segno grazie a Marciano il gol della bandiera per rendere meno amaro possibile il ko. Ottimo risultato invece per la formazione Under 15 nazionale. I baby amaranto infatti passano in casa per 3-0 contro la Vis Pesaro, avversario che ha dato comunque filo da torcere al Cavallino. Un primo tempo molto combattuto che ha visto entrambe le squadre provare a sbloccare la partita. È nel recupero del primo tempo che su angolo battuto benissimo da Sponza, Romoli stacca bene e di testa batte il portiere ospite. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, e gli amaranto trovano subito il raddoppio con un contropiede fatale dove a finalizzare è il numero 9 amaranto Farnese.

Il Cavallino trova poi anche il terzo gol sempre con Farnese che con una bella giocata tira un missile da fuori area che prima tocca il palo e poi si infila in rete. Finisce cosi la gara e gli amaranto sono pronti a preparare adesso l’insidiosa trasferta di Ancona che li attende nel prossimo turno.